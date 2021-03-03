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Общество

В России упростили оформление выплат по уходу за инвалидами и пожилыми

Pixabay.com

Правительство России упростило порядок оформления выплат по уходу за инвалидами и пожилыми людьми. Постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщается на сайте кабинета министров.

Теперь все необходимые сведения и справки, например подтверждение отсутствия работы, бумаги о том, что граждане не получают пособие по безработице или пенсию, сразу будут передаваться Пенсионному фонду через федеральные информационные системы.

Ежемесячные компенсационные выплаты полагаются безработным гражданам, ухаживающим за инвалидами I группы и престарелыми людьми, нуждающимися в постоянной помощи или старше 80 лет. Компенсационные выплаты получают члены семьи или приглашённые помощники.

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