В России упростили оформление выплат по уходу за инвалидами и пожилыми

23:56, 02 марта 2021, ПАИ

Правительство России упростило порядок оформления выплат по уходу за инвалидами и пожилыми людьми. Постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщается на сайте кабинета министров.

Теперь все необходимые сведения и справки, например подтверждение отсутствия работы, бумаги о том, что граждане не получают пособие по безработице или пенсию, сразу будут передаваться Пенсионному фонду через федеральные информационные системы.

Ежемесячные компенсационные выплаты полагаются безработным гражданам, ухаживающим за инвалидами I группы и престарелыми людьми, нуждающимися в постоянной помощи или старше 80 лет. Компенсационные выплаты получают члены семьи или приглашённые помощники.