Селекторное совещание с медиками региона ПАИ покажет в прямом эфире

14:27, 02 марта 2021, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников сегодня, 2 марта, в 15:00 проведёт очередное совещание с медицинским сообществом региона.

На совещании планируется обсудить эпидемиологическую ситуацию в регионе, кампанию по массовой вакцинации от коронавируса, а также обсудить новый очаг COVID-19, который возник в Великолукской межрайонной больнице.

Псковское агентство информации будет транслировать встречу с медиками в прямом эфире на своем сайте, а также на YouTube-канале и в группе агентства в соцсети «ВКонтакте».