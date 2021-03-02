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Общество

Квартиру и земельный участок должников выставили на торги в Псковской области

В Псковской области на торги выставили квартиру и земельный участок должников. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УФССП по Псковской области.

Торги пройдут 12 марта 2021 года в 10:00.

Заявленные на торги лоты:

- Квартира площадью 69 квадратных метров по адресу: Псковская область, Псковский район, деревня Родина, улица Никольская. Начальная цена продажи – 2 170 400 рублей. Сумма задатка – 108 520 рублей, шаг аукциона – 22 000 рублей.

- Земельный участок площадью 750,00 квадратных метров по адресу: Псковская область, Псковский район, деревня Неёлово-2. Начальная цена продажи – 121 615 рублей. Сумма задатка – 6 080 рублей, шаг аукциона – 5 000 рублей.

- Земельный участок площадью 3890 квадратных метров и жилой дом площадью 37,6 квадратного метра по адресу: Псковская область, Себежский район, деревня Новоселье. Начальная цена продажи – 740 800 руб. Сумма задатка – 37 040 руб., шаг аукциона – 8 000 руб.

Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 9 марта в 23:59 по московскому времени. Торги проводятся в форме электронного аукциона на электронной торговой площадке.

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