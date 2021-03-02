30 тонн соевого концентрата экспортировала Псковская область в Узбекистан

14:41, 02 марта 2021, ПАИ

В феврале 2021 года впервые за год должностные лица управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям оформили фитосанитарный сертификат для отправки на экспорт 30 тонн соевого концентрата. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

Партия растительной продукции, произведённая предприятием в городе Острове, основным видом деятельности которого является изготовление готовых кормов для животных, предназначалась для отправки на экспорт в Ташкентскую область Узбекистана.

Государственный инспектор оформил необходимые документы в соответствии с карантинными фитосанитарными требованиями страны-импортёра.

Вся партия соевого концентрата проследовала для дальнейшей реализации к получателю, отметили в ведомстве.