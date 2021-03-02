Михаил Ведерников рассказал, как Псковская область преодолела пандемийный год

15:05, 02 марта 2021, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников рассказал, как регион преодолел пандемийный год. «Мы справились совместными усилиями работников системы здравоохранения, а также благодаря помощи федерального правительства и наших коллег из Москвы, Санкт-Петербурга, Ленинградской, Новгородской областей», - заявил он на совещании с главными врачами и медицинскими работниками системы здравоохранения региона по вопросам противодействия коронавирусу 2 марта.

Глава региона напомнил, что 1 марта 2020 года в России был зафиксирован первый случай заражения COVID-19. Спустя две недели в Псковской области был введен режим повышенной готовности и опубликован указ по противодействию коронавирусу. А уже 19 марта в регионе были выявлены первые заболевшие, после чего последовал год напряжённой борьбы с новым заболеванием.

«Коронавирус мы встречали в условиях крайне ограниченных ресурсов, - заметил Михаил Ведерников. Наша инфекционная служба представляла собой 170 кроватей на всю область, которые не отвечали никаким требованиям. Всё нужно было делать практически с чистого листа – начиная с подключения коек к кислороду и сбора команды медиков, готовых к работе в экстремальных условиях». Губернатор подчеркнул, что это был беспрецедентный вызов. Решения принимались и реализовывались практически моментально.

Он рассказал, что за год было опубликовано более 60 приказов, регулирующих изменения в работе сферы здравоохранения. Была перестроена вся система, и благодаря этому Псковской области удалось пройти первый пик заболевания с минимально возможными потерями.

«Ко второму пику заболевания мы подошли уже во всеоружии», - подчеркнул Михаил Ведерников. Он отметил, что по поручению президента в рекордные сроки было завершено строительство трёх корпусов Псковской областной инфекционной больницы. В регионе появилась своя современная инфекционная служба высочайшего класса, рассчитанная на 360 коек, а также вся необходимая медицинская техника для борьбы с новым заболеванием. «И что примечательно, новая больница привлекла в Псковскую область многих специалистов из других регионов», - уточнил губернатор. Команду сформировали в том числе врачи из Санкт-Петербурга, Смоленской, Тверской областей, Башкортостана, Тувы и Белоруссии.

«Учитывая нашу ситуацию в сфере обеспечения врачебными кадрами, это принципиально важно. В других медучреждениях работа также была существенно перенастроена – пандемия всех заставила сделать серьёзные организационные выводы», - подытожил Михаил Ведерников.