Михаил Ведерников: В Псковской области принципиально поменялась система обработки обращений пациентов

15:06, 02 марта 2021, ПАИ

Принципиально поменялась система обработки обращений пациентов в Псковской области. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников во время селекторного совещания медиков 2 марта, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Глава региона отметил, что в регионе ещё есть над чем работать, однако уже был сделан важный и уверенный шаг вперёд.

«Опыт борьбы с коронавирусом поменял маршрутизацию и внутри действующих поликлиник», - подчеркнул Ведерников и напомнил, что Псковская городская больница вернулась к плановой работе с двумя приемными отделениями для экстренных и плановых пациентов.

Кроме того, во всех поликлиниках были запущены call-центры, которые теперь станут постоянно действующей частью системы здравоохранения.

Михаил Ведерников сообщил также, что медработникам активно помогают волонтёры и студенты.

«Существенно изменилась и работа службы скорой помощи, как с технической, так и с организационной точки зрения, – добавил глава региона. – Как совокупный результат, весь полученный опыт позволяет вести эффективную борьбу с коронавирусом, не ломая при этом оказание плановой медицинской помощи».

В завершение губернатор выразил благодарность тем, кто принимал участие в работе.

«Вы действительно можете гордиться тем, что достойно выдержали этот сложный, без сомнений, исторический период», – отметил Михаил Ведерников.