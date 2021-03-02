Три очага COVID-19 в здравоохранении действуют в Псковской области

15:10, 02 марта 2021, ПАИ

В Псковской области три очага COVID-19 из четырех действуют в системе здравоохранения. Об этом заявил губернатор Михаил Ведерников на совещании с медицинскими работниками 2 марта.

Два из этих очагов приходятся на Великолукскую межрайонную больницу. Она, как подчеркнул губернатор, остаётся последним медучреждением в регионе, которое перепрофилировано под борьбу с коронавирусом. По его мнению, в каждой организации нужно ещё раз досконально проверить исполнение всех действующих регламентов.

«Я понимаю, что все устали от ограничений и необходимости работать в режиме постоянного противодействия угрозе. Это быстро истощает. И на фоне падающей статистики появляется соблазн снизить градус напряжения. Делать этого сейчас категорически нельзя. Нужно собраться с силами и продолжить работу в том же ритме и с тем же профессионализмом, с которым вы держались на протяжении всего ушедшего года. Такие условия обстоятельства диктуют всему миру», - сказал Ведерников.