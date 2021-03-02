Псковской области предстоит важный этап борьбы с коронавирусом – Ведерников

15:07, 02 марта 2021, ПАИ

«Нам предстоит ещё один, пожалуй, наиболее важный этап борьбы – вакцинация», - сказал губернатор Псковской области Михаил Ведерников на совещании с медицинскими работниками региона 2 марта.

По словам главы региона, только после этого можно будет говорить об окончательной победе над заболеванием.

«И вместе с тем сейчас нам нужно предпринять всё необходимое, чтобы не сделать шаг назад. Недостаток внимания к противовирусным мерам может быстро поставить крест на многих достижениях», - заключил губернатор.