0
16:38
Мужчина, которого избили и давили машиной, находится в реанимации
16:28
Посвященный подвигу 6-й роты онлайн-урок пройдет в России
15:56
Айнур ищет прадеда
15:54
Фабрику по производству контрафактного алкоголя обнаружила полиция в Великих Луках
15:47
Всего 16,8 тысячи жителей Псковской области решили обезопасить себя вакциной от COVID-19
15:39
97% больных коронавирусом в Псковской области лечатся дома
15:32
78 очагов коронавируса зафиксировали в Псковской области с начала пандемии
Еще новости
Общество

Боясь лишиться автомобиля, житель Невеля погасил более 180 тысяч рублей задолженности

Житель Невеля погасил более 180 тысяч рублей долга по налогам и сборам, боясь лишиться автомобиля. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УФССП по региону.

В рамках принудительного исполнения сотрудники отделения судебных приставов Невельского и Усвятского районов вынесли запрет на регистрационные действия с недвижимым имуществом должника — земельным участком и домом.

Кроме того, приставы собирались арестовать автомобиль должника. Чтобы избежать этого, мужчина погасил задолженность, а также выплатил исполнительский сбор в размере 13 тысяч рублей за несвоевременную оплату задолженности.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Следует ли убирать за своими питомцами во время прогулки?
Проголосовать >>>

Мужчина, которого избили и давили машиной, находится в реанимации
02 марта 2021
Мужчина, которого избили и давили машиной, находится в реанимации
Посвященный подвигу 6-й роты онлайн-урок пройдет в России
02 марта 2021
Посвященный подвигу 6-й роты онлайн-урок пройдет в России
Фабрику по производству контрафактного алкоголя обнаружила полиция в Великих Луках
02 марта 2021
Фабрику по производству контрафактного алкоголя обнаружила полиция в Великих Луках
Всего 16,8 тысячи жителей Псковской области решили обезопасить себя вакциной от COVID-19
02 марта 2021
Всего 16,8 тысячи жителей Псковской области решили обезопасить себя вакциной от COVID-19
97% больных коронавирусом в Псковской области лечатся дома
02 марта 2021
97% больных коронавирусом в Псковской области лечатся дома
78 очагов коронавируса зафиксировали в Псковской области с начала пандемии
02 марта 2021
78 очагов коронавируса зафиксировали в Псковской области с начала пандемии
Псковская область занимает 10-е место по уровню заболеваемости COVID в России
02 марта 2021
Псковская область занимает 10-е место по уровню заболеваемости COVID в России
Михаил Ведерников рассказал, как Псковская область преодолела пандемийный год
02 марта 2021
Михаил Ведерников рассказал, как Псковская область преодолела пандемийный год

Идет загрузка...