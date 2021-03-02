Боясь лишиться автомобиля, житель Невеля погасил более 180 тысяч рублей задолженности

15:06, 02 марта 2021, ПАИ

Житель Невеля погасил более 180 тысяч рублей долга по налогам и сборам, боясь лишиться автомобиля. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УФССП по региону.

В рамках принудительного исполнения сотрудники отделения судебных приставов Невельского и Усвятского районов вынесли запрет на регистрационные действия с недвижимым имуществом должника — земельным участком и домом.

Кроме того, приставы собирались арестовать автомобиль должника. Чтобы избежать этого, мужчина погасил задолженность, а также выплатил исполнительский сбор в размере 13 тысяч рублей за несвоевременную оплату задолженности.