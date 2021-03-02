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Общество

Галина Неваленная спасла от вырубки деревья на улице Труда

1 марта от возмущенных псковичей стали поступать жалобы, в том числе в социальные сети, в связи с вырубкой аварийных деревьев на улице Труда, возле храма Спаса Нерукотворного Образа. Местные жители обратились за помощью к депутату по округу №13 Галине Неваленной, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

«Сразу же связалась с начальником управления городского хозяйства Николаем Бариновым и попросила остановить работы, а также созвать повторную комиссию по обследованию деревьев с привлечением общественности. Замечу, что спил деревьев остановлен», - заявила депутат.

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