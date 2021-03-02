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Общество

На 18,5% снизилась заболеваемость коронавирусом в Псковской области за неделю

За неделю в Псковской области заболеваемость коронавирусом снизилась за 18,5%. Об этом заявил главный санитарный врач региона Александр Нестерук в ходе совещания губернатора Псковской области Михаила Ведерникова с медиками 2 марта.

По словам Нестерука, на прошедшей неделе было зарегистрировано 553 новых случая заболевания COVID-19, что на 125 случаев меньше, чем на предыдущей.

«Заболеваемость на последней неделе была в 5,2 раза ниже, чем при максимальном уровне на 51-й неделе 2020 года. За январь заболеваемость снизилась в 1,9 раза в сравнении с декабрем. В 2,3 раза еще в феврале», - сказал Нестерук.

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