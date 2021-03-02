Эпидемиологическая ситуация в Псковской области продолжает развиваться по благоприятному сценарию — Нестерук

15:35, 02 марта 2021, ПАИ

«Эпидемиологическая ситуация в Псковской области продолжает развивается по благоприятному сценарию. Уровень заболеваемости с конца декабря прошлого года снизился практически в 5,2 раза», - заверил главный санитарный врач Псковской области Александр Нестерук на совещании губернатора региона Михаила Ведерникова с медицинскими работниками 2 марта.

По словам Нестерука, в Псковской области отмечается снижение заболеваемости внутрибольничными пневмониями.

«Вместе с тем на фоне общероссийского снижения заболеваемости наш средний уровень заболеваемости значительно превышает средний показатель по стране», - сказал руководитель регионального Роспотребнадзора.