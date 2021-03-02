Рост заболеваемости коронавирусом среди детей и подростков фиксируется в Псковской области

15:38, 02 марта 2021, ПАИ

В Псковской области фиксируется рост заболеваемости коронавирусом среди детей и подростков. Об этом сообщил главный санитарный врач региона Александр Нестерук во время селекторного совещания с медиками 2 марта, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

В регионе на 55% увеличилась заболеваемость COVID-19 среди несовершеннолетних. Доля подростков в общей статистике заболеваемости в три раза меньше, чем доля подростков в структуре населения, добавил Александр Нестерук.

Также возросло число случаев заражения новой инфекцией среди пожилых людей (в возрасте 65 лет и старше) на 4,7% (до 333 случаев).