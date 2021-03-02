Айнур ищет прадеда

15:56, 02 марта 2021, ПАИ

Эта история началась с электронного письма. «Здравствуйте! Как связаться с поисковыми отрядами Пскова? Дайте, пожалуйста, их контакты. Я нашла кладбище с именем моего прадеда, хочу узнать данные про этого человека? Буду рада за любой ответ». И подпись — Шамкелова Айнур.

Связь с предками

«Казахи чтят своих предков. Если нет информации о них — мы теряем корни. Меня отец знакомил с историей рода с семи лет. С папиной стороны я знаю свой род до 14-го колена. По маминой — до 4-го поколения», — рассказала Айнур в телефонной беседе — мы созвонились в тот же вечер.

Оказалось, она не первый год изучает сайты, переписывается с волонтерами, поисковиками, архивами. Кстати, девушка и сама стала волонтером, чтобы делиться своим опытом и помогать другим.

В ее роду двое мужчин не вернулись с войны. Поиски велись на территории Калининградской области, Франции, Латвии. Были звонки, письма, чаты, форумы, изучение карт и архивных справок.

Поиски в Польше

Один из двух прадедов погиб в 1945 году. Семья получила документы — похоронен в Польше в братской могиле. Даже деревенька указана. «У нас в доме была политическая карта мира. Я с семи лет ее помню. Мне дед нередко говорил, показывая точку на этой карте, — там похоронен отец. Мой дедушка был ребенком, когда тот ушел на фронт. В 2006 году он со своим сыном, моим отцом, решил поехать в Польшу. Но языка они не знают. Как ехать? Помог случай. Я тогда училась на отделении международных отношений, и там был парень из Польши. Я обратилась к нему за помощью. А еще нашла адрес нашего посольства и написала им с просьбой помочь в обеспечении безопасности близких мне людей в незнакомой для них стране», — поделилась девушка.

В результате на вокзале гостей из Казахстана встречали гид от консульства и откликнувшийся на просьбу о помощи студент.

«В гостинице они стали смотреть бумаги и не смогли найти на карте эту местность. И мой друг всю ночь просматривал в интернете административные единицы Польши. И нашел, что речь идет о другой деревне, в ее название закралась ошибка при транскрипции. Они поехали в деревню, и там на мемориале нашли имя нашего прадеда», — рассказала Айнур.

На месте был совершен обряд — на могилу привезли землю из Казахстана, горсть земли взяли, чтобы отвезти на могилу родных. Прадед не был женат, а потому табличку с его именем поставили рядом с погребением матери.

Поиски продолжаются

Еще один прадед — Джапар. Он появился на свет в 1898 году. На фронт его призвали 28 мая 1942 года. Ему тогда было 44. Дома остались жена Кюлемке и двое детей — восьмилетний сын и шестилетняя дочь.

Спустя год семья получила извещение — пропал без вести.

Айнур попыталась отыскать информацию о нем в интернете. Изучала сайты архивов, открытые базы награжденных, списки, карты. Начала переписываться с поисковиками.

Однажды она получила весточку — следы могут вести в Псковскую область. В деревне Козлово одного из районов в списке тех, кто похоронен в братской могиле, отыскались знакомые имя и фамилия — Абдрахманов Джапар. Речь идет о захоронении в Горайской волости Островского района. Из администрации волости в тот же день пришло подтверждение — есть такие данные. Даже фотографию прислали. Неужели поиски завершились?

Увы. Оказалось, что это другой человек. По документам Центрального архива Министерства обороны установили, что это только однофамилец. Он был призван из Киргизии. Айнур передала полученные документы и фото обелиска через волонтеров для семьи другого Джапара.

Вместо послесловия

«Наша задача — нас как потомков — найти место захоронения. Чтобы прадед смог вернуться домой», — сказала девушка в очередном телефонном разговоре. Она верит в удачу. И не опускает руки. Продолжает писать и звонить. И благодарна всем, кто ей помогает в этом.

Александра Муромская