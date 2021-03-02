Всего 16,8 тысячи жителей Псковской области решили обезопасить себя вакциной от COVID-19

15:47, 02 марта 2021, ПАИ

Всего 16 875 тысяч жителей Псковской области решили обезопасить себя от коронавируса и сделать прививку. Об этом на заседании 2 марта сообщила председатель регионального комитета по здравоохранению Марина Гаращенко. Полностью вакцинацию завершили 5 919 человек.

«Вакцинация - это один из факторов, который будет влиять на темпы снижения роста заболеваемости и на выход региона из пандемии», - подчеркнула Марина Гаращенко, добавив, что в обороте - 23 662 дозы вакцины «Спутник-V».

Процент освоения вакцины в регионе достиг показателя в 77%. При этом четыре района – Локнянский, Бежаницкий, Гдовский и Дновский - имеют самый низкий процент освоения вакцины в Псковской области.