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Общество

Фабрику по производству контрафактного алкоголя обнаружила полиция в Великих Луках

  • Фабрика подпольного алкоголя в Великих Луках
    Фото: МВД РФ по Псковской области
  • Фабрика подпольного алкоголя в Великих Луках
    Фото: МВД РФ по Псковской области
  • Фабрика подпольного алкоголя в Великих Луках
    Фото: МВД РФ по Псковской области
  • Фабрика подпольного алкоголя в Великих Луках
    Фото: МВД РФ по Псковской области
  • Фабрика подпольного алкоголя в Великих Луках
    Фото: МВД РФ по Псковской области
  • Фабрика подпольного алкоголя в Великих Луках
    Фото: МВД РФ по Псковской области
  • Фабрика подпольного алкоголя в Великих Луках
    Фото: МВД РФ по Псковской области
  • Фабрика подпольного алкоголя в Великих Луках
    Фото: МВД РФ по Псковской области
  • Фабрика подпольного алкоголя в Великих Луках
    Фото: МВД РФ по Псковской области
  • Фабрика подпольного алкоголя в Великих Луках
    Фото: МВД РФ по Псковской области
  • Фабрика подпольного алкоголя в Великих Луках
    Фото: МВД РФ по Псковской области

В Великих Луках полиция пресекла деятельность цеха по изготовлению контрафактного алкоголя под видом известных брендов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Псковской области.

По предварительным данным, масштабное подпольное производство было организовано на территории промышленной зоны с декабря прошлого года. К организации незаконного бизнеса причастны двое местных жителей.

В складских помещениях по двум адресам они оборудовали технологические линии. Там же на бутылки наклеивались этикетки, после осуществлялась погрузка для отправки на реализацию.

«В ходе обыска полицейские обнаружили и изъяли более 20 тысяч литров готовой алкогольной продукции без специальных марок и около 5 тонн сырья на общую сумму свыше 6 миллионов рублей. По версии следствия, алкоголь предназначался для сбыта на территории Москвы и Псковской области. Следственной частью Следственного управления УМВД России по Псковской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 171.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Фигурантам предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление возможных соучастников противоправной деятельности», - заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

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