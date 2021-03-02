Фабрику по производству контрафактного алкоголя обнаружила полиция в Великих Луках

15:54, 02 марта 2021, ПАИ



Фото: МВД РФ по Псковской области



Фото: МВД РФ по Псковской области



Фото: МВД РФ по Псковской области



Фото: МВД РФ по Псковской области



Фото: МВД РФ по Псковской области



Фото: МВД РФ по Псковской области



Фото: МВД РФ по Псковской области



Фото: МВД РФ по Псковской области



Фото: МВД РФ по Псковской области



Фото: МВД РФ по Псковской области



Фото: МВД РФ по Псковской области





















В Великих Луках полиция пресекла деятельность цеха по изготовлению контрафактного алкоголя под видом известных брендов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Псковской области.

По предварительным данным, масштабное подпольное производство было организовано на территории промышленной зоны с декабря прошлого года. К организации незаконного бизнеса причастны двое местных жителей.

В складских помещениях по двум адресам они оборудовали технологические линии. Там же на бутылки наклеивались этикетки, после осуществлялась погрузка для отправки на реализацию.

«В ходе обыска полицейские обнаружили и изъяли более 20 тысяч литров готовой алкогольной продукции без специальных марок и около 5 тонн сырья на общую сумму свыше 6 миллионов рублей. По версии следствия, алкоголь предназначался для сбыта на территории Москвы и Псковской области. Следственной частью Следственного управления УМВД России по Псковской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 171.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Фигурантам предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление возможных соучастников противоправной деятельности», - заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.