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Общество

В Псков стали направлять необследованных больных из районов – врачи

В Псковскую областную больницу часто доставляют пациентов из районов даже без первичного осмотра. Об этом сообщил главный врач учреждения Анатолий Волков на селекторном совещании с медиками 2 марта, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Анатолий Волков пояснил, что в пандемийный год сформировалась такая практика: больным никто не занимается и сразу из приемного покоя районной больницы на скорой помощи отправляют в областной центр. В прошлом году удельный вес таких необследованных больных превысил 78%. «Таких больных доставляли даже без выписок, анализов», - уточнил Анатолий Волков и подчеркнул, что пациенты не должны становиться заложниками не работающих должным образом больниц.

Главный врач Псковского областного онкологического диспансера Александр Юров подтвердил, что такая ситуация имеет место быть. В подведомственное ему учреждение тоже поступает большое количество необследованных пациентов. «Из районов поступает большой пул пациентов с абсолютным отсутствием любого вида обследования. При наличии свободных коек мы укладываем таких пациентов на диагностику, верификацию диагноза и лечение незамедлительно. Таких пациентов стараемся не отпускать домой, тем более когда речь идёт об удаленных районах области», - подчеркнул Александр Юров.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поручил разобраться в этом вопросе.

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