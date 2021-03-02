В Псков стали направлять необследованных больных из районов – врачи

16:26, 02 марта 2021, ПАИ

В Псковскую областную больницу часто доставляют пациентов из районов даже без первичного осмотра. Об этом сообщил главный врач учреждения Анатолий Волков на селекторном совещании с медиками 2 марта, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Анатолий Волков пояснил, что в пандемийный год сформировалась такая практика: больным никто не занимается и сразу из приемного покоя районной больницы на скорой помощи отправляют в областной центр. В прошлом году удельный вес таких необследованных больных превысил 78%. «Таких больных доставляли даже без выписок, анализов», - уточнил Анатолий Волков и подчеркнул, что пациенты не должны становиться заложниками не работающих должным образом больниц.

Главный врач Псковского областного онкологического диспансера Александр Юров подтвердил, что такая ситуация имеет место быть. В подведомственное ему учреждение тоже поступает большое количество необследованных пациентов. «Из районов поступает большой пул пациентов с абсолютным отсутствием любого вида обследования. При наличии свободных коек мы укладываем таких пациентов на диагностику, верификацию диагноза и лечение незамедлительно. Таких пациентов стараемся не отпускать домой, тем более когда речь идёт об удаленных районах области», - подчеркнул Александр Юров.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поручил разобраться в этом вопросе.