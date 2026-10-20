Переехавшего в Псков иностранца поразило уважение россиян к истории

15:04, 20 октября 2026, ПАИ

Уважение к истории и старшим в России отметил переехавший из США Гунтис Ламбергс на открытии VII Псковского международного медиафорума в рамках панельной дискуссии «Единство народов – единство ценностей» сегодня, 20 октября, передаёт корреспондент ПАИ.

«Я больше чувствую привязанность к россиянам, чем к людям, с которыми я жил в Соединённых Штатах, – сказал он. – Что вижу я здесь, так это уважение людей к старшим и уважение людей к истории. Они не пытаются её переписать, как это происходит сейчас на Западе».

Он рассказал, что вместе с женой гуляет мимо церквей и крепостей и понимает, что когда-то, 100 или 200 лет назад, здесь происходили сражения. По его словам, это создаёт исторический контекст, тогда как истории США лишь около 250 лет. «История Соединённых Штатов – это такой орешек по сравнению с огромной дыней Российской Федерации», – сказал переселенец.

Ламбергс отметил, что памятники в Пскове всегда подписаны: кому они посвящены и почему, а у многих горит Вечный огонь. По его словам, у памятников проводятся торжественные церемонии и приходит много людей, чтобы почтить память предков. «Это отношение, это уважение к прежним поколениям, оно, конечно, поражает», – подчеркнул Ламбергс.

Он также рассказал, что в школе, по его сведениям, дети действительно изучают историю. «Детям не рассказывают какие-то нарративы, не подходят и не спрашивают, кем они хотят быть – мальчиком или девочкой. Вполне естественный процесс обучения», – сказал Ламбергс.

Отметим, VII Псковский международный медиафорум начал работу 20 октября. Он продлится два дня и объединит ведущих экспертов медиасферы, представителей СМИ и блогосферы России и зарубежья. В мероприятии принимают участие представители Белоруссии, стран Балтии и Абхазии, руководители информационных блоков правительств регионов Северо-Западного федерального округа.

Ключевыми площадками форума стали правительство Псковской области, государственный медиахолдинг региона и Дом молодёжи. В повестку вошли вопросы сохранения и развития межкультурного пространства, информационной безопасности, развития мультимедийных форматов, а также вызовов и изменений цифровой медиасреды.

Государственный медиахолдинг Псковской области вновь выступил одной из ключевых информационных и событийных площадок Псковского международного медиафорума.

Текстовая трансляция событий форума в соцсетях, прямые включения с полей форума на радио «7 НЕБО», оперативные комментарии спикеров и экспертов пленарного заседания и секций, видеодневник медиафорума и яркие фоторепортажи, деловой разговор главы региона с главредами районных изданий, встречи представителей медиасообщества с федеральными экспертами – вся картина Псковского международного медиафорума на площадках государственного медиахолдинга Псковской области.

Напомним, Псковский международный медиафорум проводится по инициативе главы региона Михаила Ведерникова с 2018 года. За это время медиафорум стал важной дискуссионной и образовательной площадкой для экспертов не только с Северо-Запада, но и со всей России.