Иностранец из США рассказал, как вёз кота через границу

14:48, 20 октября 2026, ПАИ

Опытом переезда с котом из США поделился иностранец Гунтис Ламбергс на VII Псковском международном медиафоруме, передаёт корреспондент ПАИ.

По его словам, с котом всё хорошо, но переезд стал отдельной историей. «Помимо того, что нужно было распродавать имущество, координировать всё, нам нужно было спланировать саму международную поездку», – рассказал он.

«Мы сначала из Майами летели в Хельсинки, потом из Хельсинки в Ригу, из Риги мы добирались микроавтобусом частным через границу», – пояснил Ламбергс.

Он отметил, что для кота нужно было продумать сложный план вакцинации, потому что даже даты вакцинации важны для того, чтобы животному разрешили пересечь границу.

«Нужно было спланировать так, чтобы все вакцины были сделаны в определённое время. Но тем не менее всё получилось, мы пересекли достаточно беспроблемно границу», – сказал он, добавив, что теперь с ними живёт ещё один четвероногий член семьи – чихуахуа. «Но кот всячески даёт ему понять, кто дома главный», – поделился Гунтис Ламбергс.

Отметим, VII Псковский международный медиафорум начал работу 20 октября. Он продлится два дня и объединит ведущих экспертов медиасферы, представителей СМИ и блогосферы России и зарубежья. В мероприятии принимают участие представители Белоруссии, стран Балтии и Абхазии, руководители информационных блоков правительств регионов Северо-Западного федерального округа.

Ключевыми площадками форума стали правительство Псковской области, государственный медиахолдинг региона и Дом молодёжи. В повестку вошли вопросы сохранения и развития межкультурного пространства, информационной безопасности, развития мультимедийных форматов, а также вызовов и изменений цифровой медиасреды.

Государственный медиахолдинг Псковской области вновь выступил одной из ключевых информационных и событийных площадок Псковского международного медиафорума.

Текстовая трансляция событий форума в соцсетях, прямые включения с полей форума на радио «7 НЕБО», оперативные комментарии спикеров и экспертов пленарного заседания и секций, видеодневник медиафорума и яркие фоторепортажи, деловой разговор главы региона с главредами районных изданий, встречи представителей медиасообщества с федеральными экспертами – вся картина Псковского международного медиафорума на площадках государственного медиахолдинга Псковской области.

Напомним, Псковский международный медиафорум проводится по инициативе главы региона Михаила Ведерникова с 2018 года. За это время медиафорум стал важной дискуссионной и образовательной площадкой для экспертов не только с Северо-Запада, но и со всей России.