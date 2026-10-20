Иностранец из США: В Пскове я чувствую себя в полной безопасности

15:38, 20 октября 2026, ПАИ

Переехавший из США Гунтис Ламбергс рассказал, что в Пскове чувствует себя в полной безопасности.

По его словам, они с женой много гуляют по паркам, в том числе по Финскому, поздним вечером и ночью. «Русские люди, которых мы встречаем, все очень гостеприимны и всегда очень дружелюбны», – сказал Ламбергс на открытии VII Псковского международного медиафорума в рамках панельной дискуссии «Единство народов – единство ценностей» сегодня, 20 октября, передаёт корреспондент ПАИ.

Он также обратил внимание, что в автобусе видит детей шести-семи лет, которые едут одни в школу или из школы, а во дворе многоквартирного дома дети играют самостоятельно. «В Америке такое даже представить невозможно. Даже в очень благополучном, очень хорошем городе, если твой ребёнок пошёл играть во двор своего дома, ты всё равно должен быть там, рядом с ним», – отметил переселенец.

Отметим, VII Псковский международный медиафорум начал работу 20 октября. Он продлится два дня и объединит ведущих экспертов медиасферы, представителей СМИ и блогосферы России и зарубежья. В мероприятии принимают участие представители Белоруссии, стран Балтии и Абхазии, руководители информационных блоков правительств регионов Северо-Западного федерального округа.

Ключевыми площадками форума стали правительство Псковской области, государственный медиахолдинг региона и Дом молодёжи. В повестку вошли вопросы сохранения и развития межкультурного пространства, информационной безопасности, развития мультимедийных форматов, а также вызовов и изменений цифровой медиасреды.

Государственный медиахолдинг Псковской области вновь выступил одной из ключевых информационных и событийных площадок Псковского международного медиафорума.

Текстовая трансляция событий форума в соцсетях, прямые включения с полей форума на радио «7 НЕБО», оперативные комментарии спикеров и экспертов пленарного заседания и секций, видеодневник медиафорума и яркие фоторепортажи, деловой разговор главы региона с главредами районных изданий, встречи представителей медиасообщества с федеральными экспертами – вся картина Псковского международного медиафорума на площадках государственного медиахолдинга Псковской области.

Напомним, Псковский международный медиафорум проводится по инициативе главы региона Михаила Ведерникова с 2018 года. За это время медиафорум стал важной дискуссионной и образовательной площадкой для экспертов не только с Северо-Запада, но и со всей России.