Посвященный подвигу 6-й роты онлайн-урок пройдет в России

16:28, 02 марта 2021, ПАИ

3 марта в онлайн-формате состоится Всероссийский урок мужества «Стоявшие насмерть», посвященный подвигу 6-й роты 104-го полка 76-й Псковской дивизии ВДВ в 2000 году, бойцы которой не отступили перед силами бандформирований. Об этом пишет РИА Новости.

В мероприятии примут участие родственники погибших десантников и свидетели событий тех лет. Посмотреть трансляцию смогут суворовцы, школьники, кадеты, курсанты, студенты из всех регионов России. Для них подготовят уникальный видеоматериал и фотографии из личных архивов и собраний ветеранских организаций.

На уроке выступят губернатор Тульской области Алексей Дюмин, губернатор Псковской области Михаил Ведерников, заместитель министра просвещения РФ Денис Грибов, а также руководитель ДОСААФ Александр Колмаков.

В прямой эфир из студии урока в Тульском кремле выйдут представители командования Тульской дивизии ВДВ, из Пскова со зрителями пообщаются представители командования Псковской дивизии ВДВ, члены семей погибших военнослужащих, воспитанники патриотических и кадетских классов. Кроме того, из студии в Москве к мероприятию подключится руководитель исполкома «Бессмертного полка России» Артем Хуторской. К участникам также присоединится один из шести выживших участников боя, Герой Российской Федерации Александр Супонинский.

Прямая трансляция урока в социальных сетях международного медиапроекта «Свидание с Россией», «Бессмертного полка России» и Российского союза молодежи начнется в 14:00.

1 марта в России отмечается День памяти военнослужащих 6-й роты 104-го парашютно-десантного полка 76-й гвардейской Черниговской Краснознамённой, ордена Суворова десантно-штурмовой дивизии, 2-й отдельной бригады специального назначения, сотрудников отделения специального назначения УФСИН России по Псковской области, погибших при исполнении служебного долга.