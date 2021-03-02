Псковские таможенники выявили преступную схему продажи иностранных грузовых автомобилей

16:31, 02 марта 2021, ПАИ

Псковские таможенники выявили преступную схему продажи иностранных грузовых автомобилей на территории Евразийского экономического союза. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

Водитель-дальнобойщик из Сербии въехал на территорию союза через пункт пропуска в Бурачках Псковской области, свой груз он доставил в Казахстан. При этом из республики серб выехал на другом автомобиле, а седельный тягач с полуприцепом продал в Казахстане. Через несколько дней он повторил эту схему с другим иностранным транспортным средством.

«Информация о выезде с таможенной территории ЕАЭС транспортных средств, а также о выпуске их в соответствии с таможенной процедурой «для внутреннего потребления» отсутствует, - рассказал заместитель начальника таможни Андрей Горяченок. - Кроме того, установлено, что транспортные средства были реализованы гражданином Сербии на территории Республики Казахстан без уплаты налогов и сборов».

Сумма неуплаченных таможенных платежей составила более 2 млн 900 тысяч рублей. В отношении гражданина Сербии возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 194 УК РФ. Ведётся расследование.