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Общество

Мужчина, которого избили и давили машиной, находится в реанимации

Фото ПАИ.

50-летний мужчина, которого сначала избил, а затем дважды переехал автомобилем житель Острова, находится в реанимации Псковской областной клинической больницы. Как сообщили Псковскому агентству информации в лечебном учреждении, его состояние оценивается как тяжелое. 1 марта, после жестокой расправы, ему сделали операцию.

Ранее сообщалось, что в ночь на 1 марта 2021 года 43-летний житель Острова вблизи церкви Покрова от Торгу в Пскове нанес удары ногами  по  голове и животу потерпевшего, после чего сел за руль автомобиля и дважды проехал по нему.

Однако довести преступление до конца не смог по не зависящим от него обстоятельствам: в расправу вмешались неравнодушные граждане.

По результатам процессуальной проверки следственными органами Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).

Видео жестокой расправы над лежащим на асфальте человеком, смотрите ЗДЕСЬ.  Кадры не предназначены для просмотра несовершеннолетними и впечатлительными гражданами.

 

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