С 2 марта ежемесячная выплата из маткапитала продлевается по заявлению

17:19, 02 марта 2021, ПАИ

С 2 марта ежемесячная выплата из материнского капитала снова продлевается по заявлению. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального ОПФР.

С сегодняшнего дня перестаёт действовать временный порядок продления ежемесячной выплаты из материнского капитала, введенный в 2020 году из-за распространения коронавируса и последовавших вслед за этим ограничений. Ежемесячные выплаты семьям, срок предоставления которых истек с апреля прошлого года по 1 марта 2021 года, были автоматически продлены Пенсионным фондом России без заявления от родителей и без подтверждения доходов семьи.

Подать заявление о продлении можно через личный кабинет на портале ПФР или «Госуслуги». Заявление владельца сертификата или его представителя также принимается во всех клиентских службах ПФР и многофункциональных центрах.

На выплату могут рассчитывать семьи, в которых второй ребёнок появился с 2018 года, и она предоставляется до тех пор, пока ему не исполнится три года.

Помимо заявления нужно представить сведения о доходах родителей и детей, которые не должны превышать двух прожиточных минимумов в месяц на человека, установленных в регионе во втором квартале года, предшествовавшего году обращения за выплатой. (В Псковской области во 2-м квартале 2020 года величина прожиточного минимума составляла 12 593 рубля.)

Как и раньше, подать заявление на выплату из материнского капитала можно в любое время в течение трёх лет с момента появления второго ребенка. Если обратиться в Пенсионный фонд в первые полгода, средства будут предоставлены с даты рождения или усыновления и семья получит их за все прошедшие месяцы. При обращении позже шести месяцев выплата, согласно закону, начинается со дня подачи заявления.

Для псковских семей, подавших заявление в 2021 году, размер выплаты составляет 11 542 рубля, для обратившихся в 2020 году – 11 057 рублей.