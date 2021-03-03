Фестиваль боевых искусств в Великих Луках становится традиционным
6–7 марта 2021 года в Великих Луках пройдёт фестиваль боевых искусств, посвящённый патриотическому воспитанию и увековечиванию памяти 6-й роты 104-го гв. ПДП 76-й гвардейской десантно-штурмовой Черниговской Краснознамённой дивизии.
Спортивный праздник становится традиционным. Первый фестиваль боевых искусств прошёл в 2019 году и был посвящён памяти жертв Беслана в рамках Дня солидарности в борьбе с терроризмом. Тогда спортсмены показали своё мастерство в 13 видах спорта: самбо, бокс, кудо, джиу-джитсу, ММА, тхэквондо, тайский бокс, кикбоксинг, карате, боевое самбо, дзюдо, рукопашный бой, айкидо.
Торжественное открытие состоится в 12:00 (мск). Место проведения соревнований: СОК «Стрелец» г. Великие Луки, ул. Ботвина, д. 4.