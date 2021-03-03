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Общество

Фестиваль боевых искусств в Великих Луках становится традиционным

Борьба становится искусством. Фото с фестиваля 2019 года. Фото Иван Вислов

6–7 марта 2021 года в Великих Луках пройдёт фестиваль боевых искусств, посвящённый патриотическому воспитанию и увековечиванию памяти 6-й роты 104-го гв. ПДП 76-й гвардейской десантно-штурмовой Черниговской Краснознамённой дивизии.

Спортивный праздник становится традиционным. Первый фестиваль боевых искусств прошёл в 2019 году и был посвящён памяти жертв Беслана в рамках Дня солидарности в борьбе с терроризмом. Тогда спортсмены показали своё мастерство в 13 видах спорта: самбо, бокс, кудо, джиу-джитсу, ММА, тхэквондо, тайский бокс, кикбоксинг, карате, боевое самбо, дзюдо, рукопашный бой, айкидо.

Торжественное открытие состоится в 12:00 (мск). Место проведения соревнований: СОК «Стрелец» г. Великие Луки, ул. Ботвина, д. 4.


 

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