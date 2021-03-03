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Общество

Папа римский Франциск заявил, что в ближайшем будущем человечество ждёт новый потоп

Папа Римский Франциск предрёк человечеству потоп. Фото uznayvse.ru

Новый потоп ожидает человечество, заявил папа римский Франциск. Об этом рассказало РИА Новости. Катаклизм будет не слабее того, что был описан в Библии. Виной тому может оказаться глобальное потепление и недооценка серьёзности проблемы главами разных государств.

По его словам, катастрофа случится, если лидеры разных государств не будут принимать меры для борьбы с глобальным потеплением. Франциск напомнил пастве, что Ной пережил потоп благодаря своей добродетели, и призвал граждан и политиков к благоразумию.

Ранее учёные из Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA) заявили, что минувший год стал вторым рекордно тёплым за всю историю наблюдений в Арктике. При этом на протяжении последних пятидесяти лет температура здесь растёт вдвое быстрее, чем в других районах планеты.

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