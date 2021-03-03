Папа римский Франциск заявил, что в ближайшем будущем человечество ждёт новый потоп

19:03, 02 марта 2021, ПАИ

Новый потоп ожидает человечество, заявил папа римский Франциск. Об этом рассказало РИА Новости. Катаклизм будет не слабее того, что был описан в Библии. Виной тому может оказаться глобальное потепление и недооценка серьёзности проблемы главами разных государств.

По его словам, катастрофа случится, если лидеры разных государств не будут принимать меры для борьбы с глобальным потеплением. Франциск напомнил пастве, что Ной пережил потоп благодаря своей добродетели, и призвал граждан и политиков к благоразумию.

Ранее учёные из Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA) заявили, что минувший год стал вторым рекордно тёплым за всю историю наблюдений в Арктике. При этом на протяжении последних пятидесяти лет температура здесь растёт вдвое быстрее, чем в других районах планеты.