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Общество

Облегчить визовый режим с Россией предлагают в Германии

Партия немецких социал-демократов СДПГ, входящая в коалиционное правительство Германии во главе с канцлером Ангелой Меркель, представила проект предвыборной программы. Политики, например, предлагают частично облегчить визовый режим с Россией — для расширения молодежных обменов между странами, пишет РИА Новости.

«При всей необходимой критике мы и в отношении России делаем ставку на готовность к диалогу и сотрудничеству. Мир в Европе возможен не против, а только с Россией. Ценными в отношениях с Россией являются межобщественные контакты, поддержку и расширение которых мы хотим продолжать», — отмечается на сайте партии.

Экс-уполномоченный правительства ФРГ по межобщественному сотрудничеству с Россией Дирк Визе (СДПГ), в 2019 году при его участии в рамках рабочей группы форума «Петербургский диалог» разработали визовый меморандум, в котором изложены конкретные способы облегчения поездок между Германией и Россией. В качестве долгосрочной цели поставили обеспечение безвизового режима для молодежи в возрасте до 25 лет.

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