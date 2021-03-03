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Общество

В конце марта ожидается активное таяние льда на реках и озёрах Псковской области

В Псковской и Новгородской областях активное таяние льда должно произойти в конце марта - начале апреля, в Ленинградской области - в первой половине апреля, сообщает «Российская газета» со ссылкой на Росводресурсы.

Однако половодье и паводок в этом году не должны привести к чрезвычайным ситуациям. «Наша задача - не допустить чрезвычайных ситуаций или постараться предупредить их, - подчеркнул руководитель Росводресурсов Дмитрий Кириллов. - Пока серьёзных опасений нет».

На всей территории страны ситуация штатная, обстановка стабильная. В водохранилищах есть запас для пропуска воды, работа идет в установленных режимах, добавили в ведомстве. Одновременно идет подготовка к обследованию гидротехнических сооружений и предупредительным противопаводковым мероприятиям по ослаблению прочности льда.

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