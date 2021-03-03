Как псковичам минимизировать походы в налоговую и на какие налоговые вычеты можно рассчитывать – в интервью с Алексеем Салтыковым

22:42, 02 марта 2021, ПАИ

Все меньше времени остается до итоговой даты подачи налоговой декларации — 30 апреля. В связи с этим в эфире очередного выпуска ПАИ-live автор и ведущий проекта Александр Машкарин пообщался с замруководителя УФНС России по Псковской области Алексеем Салтыковым на актуальные темы: как можно проще и быстрее собрать необходимый пакет документов, на какие налоговые вычеты можно рассчитывать и обязательно ли подавать заявление на вычет вместе с декларацией.

Вернуть «свои кровные»

– Вспоминаю старый лозунг «Заплати налоги и спи спокойно». На исходе последние два месяца, когда физические лица должны задекларировать свои доходы и, кто хочет, получить налоговый вычет.

– Совершенно верно. В настоящее время проводится декларационная кампания. Декларационная кампания — это кампания по привлечению к представлению налоговой декларации граждан, получивших в прошедшем году доходы, которые они должны задекларировать и уплатить с этих доходов налог в бюджет. А для граждан, которые имеют право на налоговый вычет, — это возможность их заявить и вернуть ранее уплаченный налог.

– Какие сейчас обычный человек может получить налоговые вычеты?

– Налоговый кодекс предусматривает возможность налогоплательщику заявить несколько видов налогового вычета по налоговому доходу физических лиц. К таким вычетам относятся, например, социальные вычеты на лечение и обучение, которые предоставляются исходя из суммы фактически произведенных расходов, но не более 120 тысяч рублей в год.

Имеются также имущественные налоговые вычеты, которые предоставляются при приобретении налогоплательщиком жилого дома, квартиры, комнаты или долей в них. Здесь максимальный размер налогового вычета составляет 2 миллиона рублей. И кроме того, налогоплательщик может заявить вычет по процентам, которые направлены на погашение кредита, израсходованы на приобретение указанных жилых помещений, но в сумме не более чем 3 миллиона рублей.

Имеется также инвестиционный налоговый вычет, который предоставляется исходя из тех сумм, которые в текущем году налогоплательщик направил на свой индивидуальный инвестиционный счет. Здесь размер налогового вычета не может превышать 400 тысяч рублей в год, и при этом договор с брокером на ведение индивидуального инвестиционного счета должен быть заключен на срок не менее трех лет.

Имеются также стандартные налоговые вычеты, которые предоставляются налоговым агентом, то бишь работодателем, по месту работы самого налогоплательщика.

– Правильно ли я понимаю, что если купил квартиру за три миллиона, сумма, с которой я могу получить возврат, — это два миллиона рублей? И могу я получить, получается, 260 тысяч рублей – 13 % с каждой сотни тысяч. И такая же история с медицинскими услугами, с обучением: я заплатил за обучение 200, но сумма, с которой могу вернуть себе налог, — это 120 тысяч рублей.

– Совершенно верно, не более того. Кроме того, могу также сказать, что родители имеют право получить налоговый вычет в сумме произведенных расходов на обучение своего ребенка в возрасте до 24 лет по очной форме обучения, но при этом размер вычета не может превышать в совокупности на обоих родителей сумму 50 тысяч рублей в год.

Как на ладони

– Постепенно государственные услуги переходят в электронный вид и число этих услуг исчисляется, наверно, более чем двумя сотнями. Налоговая служба тоже активно использует разного рода приложения. Возможно ли эти электронные приложения на телефонах использовать для того, чтобы подать декларацию и получить налоговый вычет?

– Да, такая возможность имеется. Налогоплательщик может заполнить налоговую декларацию с помощью специальной программы, которая так и называется — «Декларация», размещенной на сайте налоговой службы в свободном доступе в разделе «Программные средства». При заполнении декларации программа автоматически проверяет корректность данных, что значительно уменьшает вероятность появления ошибок. Кроме того, пользователи личного кабинета налогоплательщика для физических лиц могут заполнить декларацию в онлайн-режиме, не скачивая данную программу. Это существенно сокращает время заполнения декларации.

Пользователь личного кабинета, кроме того, может отследить ход камеральной проверки поданной декларации, ее результат, то есть какую сумму налога он должен уплатить в бюджет либо какая сумма будет ему возвращена. Для подключения к личному кабинету налогоплательщику необходимо всего один раз явиться в налоговую инспекцию, имея при себе паспорт.

– Я как клиент налоговой службы скажу, что есть еще более простой путь: если вы состоите на учете в налоговой службе и скачаете приложение на телефон, можно туда зайти через приложение «Госуслуги». Там даже видно, какую сумму дохода вы получили в прошлом году, какую сумму налогов за вас заплатил работодатель, сколько вы заплатили налогов в налоговой службе, сколько – в различные социальные фонды, и даже видно, какой налоговый вычет вы можете получить.

Алексей Анатольевич, технический вопрос. Если кто-то из моих родственников лечился в медицинском учреждении, договор с этим медицинским учреждением заключен с этим родственником, однако платил за него я. Каким образом и кто получит тогда налоговый вычет?

– Может получить налоговый вычет родственник, а можете получить вы. Для того чтоб получить вычет непосредственно вам, необходимо будет вместе с комплектом документов, подтверждающим произведенные расходы, одновременно представить в налоговую инспекцию документы, подтверждающие степень родства и свойства с этим родственником: например, копию свидетельства о браке, копию свидетельства о рождении ребенка.

– То есть это ближайшие родственники?

– Совершенно верно.

– С какими нарушениями при подаче деклараций чаще всего приходится сталкиваться налоговой службе?

– Как правило, эти нарушения связаны с тем, что налогоплательщик предоставляет неполный комплект документов. Поэтому налоговому инспектору приходится связываться с этим гражданином и выяснять вопрос предоставления недостающих документов. В случае предоставления документов налогоплательщик получает право на получение вычета и, соответственно, на возврат суммы ранее уплаченного налога.

– Еще один момент по поводу приложения. Обнаружил в приложении налоговой службы возможность посмотреть, какие банковские счета у вас открыты как у физического лица. Полезная штука, потому что часто бывает, что какой-то счет вы открыли, получая кредитную карту, кредит закрыли, счет при этом остался. А для тех, кому декларировать свои доходы обязательно, это очень важный момент, потому что неучтенный банковский счет, даже если там 10 рублей, может повлечь за собой определенные последствия. Так что обратите внимание на эту опцию приложения налоговой службы.

Две трети — к возврату

– В 2020 году сколько в общей сложности жители Псковской области задекларировали своих доходов?

– Облагаемый доход, который задекларировали жители нашей области, в 2020 году составил 5,9 млрд рублей.

– Второй, наверно более интересный, вопрос: налоговый вычет на какую сумму хотят получить псковичи?

– А налоговый вычет заявлен в сумме 3,1 млрд рублей.

– 5 млрд — с одной стороны, 3 млрд — с другой стороны. То есть получается, что псковичи могут вернуть фактически две трети от уже заплаченных налогов?

– Именно так.

– Когда лучше всего прийти в налоговую службу, чтобы не создавать проблем и толкучки?

– Для того чтобы заявить свои права на налоговые вычеты, можно прийти в налоговую инспекцию в любое время. Как правило, наши граждане стараются воспользоваться правом на вычеты в период проведения декларационной кампании, что совсем не обязательно. Право налогового вычета можно реализовать в течение трех лет. К примеру, если вы потратили денежные средства на лечение в 2019 году, то вернуть часть средств, заявив налоговый вычет, вы можете в 2020, 2021 и 2022 годах. При этом если у налогоплательщика имеются доходы, которые он должен задекларировать, и одновременно имеется право на налоговые вычеты, тогда он должен подать декларацию в срок не позднее 30 апреля.

– Если у человека есть сомнения или вопросы, надо проконсультироваться, как это можно сделать с компетентным сотрудником налоговой?

– Налогоплательщик может обратиться в налоговую инспекцию области или ее территориально обособленное подразделение. В налоговой инспекции налогоплательщика проконсультируют по всем интересующим его вопросам. Специалисты налоговых органов проинформируют о наличии или отсутствии обязанности декларирования полученных доходов, об уплате налога и при необходимости подскажут, как правильно заполнить налоговую декларацию, в том числе на налоговые вычеты.

– Допустим, я подал налоговую декларацию и заявление о вычете налога в апреле — как быстро мне придут назад деньги?

– Возврат денежных средств на банковский счет, указанный в заявлении налогоплательщика, производится в течение одного месяца со дня представления такого заявления в налоговый орган, но не ранее окончания срока камеральной налоговой проверки, которая может проводиться в соответствии с 88-й статьей Налогового кодекса в срок до трех месяцев.

– То есть максимальный срок — это три месяца?

– Совершенно верно.

– Получается, что все очень быстро и просто.