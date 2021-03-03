Медики обнаружили новый очаг коронавируса в Островском районе

23:06, 02 марта 2021, ПАИ

В Псковской области выявлены 92 новых случая заражения короновирусной инфекцией. Выздоровело за сутки 125 человек. Двое пациентов скончались. Об этом написал в Instagram губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Глава также сообщил, что зафиксирован ещё один эпидемический очаг инфекции в Центре специального образования № 2 Островского района. Итого пять очагов коронавирусной инфекции остаётся под контролем Роспотребнадзора в Псковской области.