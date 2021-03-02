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Мошенники обманом оформили кредит на жительницу Пскова

Злоумышленники ввели в заблуждение 67-летнюю жительницу Пскова и оформили на нее кредит, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Женщине позвонил неизвестный гражданин, который представился сотрудником правоохранительных органов. Он пояснил пенсионерке, что во избежание несанкционированного списания денежных средств необходимо перевести их на «безопасный счет». И порекомендовал оформить кредит, обналичить деньги и перевести их на указанные ей телефонные номера, что горожанка и сделала. В итоге мошенники прибрали к рукам 120 тысяч рублей. Потерпевшая обратилась за помощью в полицию. Возбуждено уголовное дело. В настоящее время проводится расследование.

Еще одной жертвой дистанционных мошенников стал 48-летний великолучанин, который после общения с мнимым сотрудником банка лишился более 100 тысяч рублей. Ведется следствие.

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