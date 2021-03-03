Отделения «Почты России» изменят график работы в связи с 8 Марта
Отделения «Почты России» изменят график работы в связи с 8 Марта, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УФПС Псковской области.
7 марта почтовые отделения по всей стране закроются на час раньше. 8 марта станет выходным днем для всех почтовых отделений.
Уточнить график работы почтовых отделений или найти на карте ближайшее открытое отделение можно на сайте pochta.ru или в мобильном приложении. Установить приложение можно, перейдя по ссылке с мобильного устройства.