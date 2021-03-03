О преимуществах обучения в Гуманитарном университете профсоюзов Петербурга рассказали псковичам

09:13, 03 марта 2021, ПАИ

2 марта в большом зале Псковского облсовпрофа состоялась встреча с представителями Санкт-Петербургского Гуманитарного университета профсоюзов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в облсовпрофе.

Специалисты приемной комиссии вуза подробно рассказали сотрудникам аппарата Псковского облсовпрофа и руководителям членских организаций о направлениях обучения, проживании в Доме студента (общежитии) и возможностях успешного трудоустройства после окончания университета.

Университет очно и заочно осуществляет подготовку специалистов по 18 профессиям, готовит специалистов в области культуры и искусств, экономики, юриспруденции, психологии и конфликтологии. В вузе 400 бюджетных мест.

Кроме того, в университете работает уникальный профессорско-преподавательский коллектив и созданы уникальные условия для учебы, досуга и быта.

В здании университета открыт интернет-центр «Желтая подводная лодка». В него входит студия звукозаписи, а также зал информатики и два учебных класса кафедры режиссуры мультимедиа.

При поступлении на платное обучение предоставляется скидка в 30% на льготное обучение, если абитуриент или его родители являются членами профсоюза.

В завершение выступления представители вуза пригласили всех заинтересованных посетить день открытых дверей в Санкт-Петербургском Гуманитарном университете профсоюзов, который состоится 26 марта в 12:00.

По вопросам приёма и подачи документов можно обратиться по телефонам 8 800 333 52 02, +7 961 646 40 97 или trusovaea99@gup.ru (Елена Артуровна Трусова).

Сайт: https://www.gup.ru