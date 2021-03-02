Премьер и партии. Главные события месяца глазами экспертов. Февраль 2021 года

10:05, 03 марта 2021, ПАИ

Событийно февраль стал полноправным преемником горячего января. Псковская область вновь вошла в федеральную повестку, отделения региональных партий начали подавать признаки жизни, а статистика коронавируса дала робкие надежды на позитивные сдвиги.

По итогам каждого месяца редакция ПАИ формирует список наиболее заметных общественно значимых событий, произошедших в Псковской области. В составлении рейтинга по приглашению редакции принимают участие эксперты – представители общественных организаций и парламентских политических партий, депутатского корпуса муниципалитетов и области, муниципальных органов власти, журналисты, представители научных и образовательных кругов региона.

ТОП-5

5 место. Первое за почти десять лет интервью Михаила Гавунаса

Псковское агентство информации опубликовало интервью с находящимся в розыске бизнесменом Михаилом Гавунасом. Содержание интервью касалось планов аффилированных с ним компаний по поводу земельных участков на Четырех углах. Однако большинство экспертов отметили не предмет разговора, а сам факт того, что спустя много лет Гавунас «заговорил». И сделал это именно в Псковском агентстве информации.

Это тут же породило множество конспирологических теорий, от которых не удержались даже наши коллеги из СМИ, которое позиционирует себя как суперосведомленное. Появление интервью Гавунаса на сайте провластного ПАИ они приписали к недосмотру со стороны советника губернатора Антона Сергеева. Не будем разочаровывать коллег: пусть будет так, как они сами себе придумали.

Если оставить за скобками конспирологию, то из интервью можно сделать несколько выводов. «Во-первых, оказывается, у города есть потенциальный инвестор на пустырь на Четырех углах. Правда, вопрос, есть ли что-то еще у компании Гавунаса, кроме демонстрации намерений. Во-вторых, в интервью чуть ли не подчеркнуто, что не обсуждаются вопросы голой политики. Это, как и реверансы в сторону региональной администрации и ее инвестиционной политики, так и факт выхода интервью на ПАИ, - сигнал о том, что в деле Гавунаса наметились какие-то сдвиги», - считает один из наших экспертов.

Напомним, уголовное дело Гавунаса находится в суде, а его адвокаты знакомятся с материалами следствия.

4 место. Ковид-центр в Псковской горбольнице расформирован

Псковская городская больница переходит в штатный режим работы, об этом было объявлено в конце февраля. Горбольница почти год была одним из главных в регионе (а долгое время единственным) ковид-центров. Именно здесь для псковских медиков проходила самая первая линия фронта борьбы с коронавирусом.

И вот — очередная страница пандемической эпопеи переворачивается. Ликвидация ковид-центра в городской больнице стала возможна благодаря двум факторам. Во-первых, коронавирусная статистика показывает, что большинство зараженных переносят болезнь в легкой форме, не требующей госпитализации. Во-вторых, в регионе действует новая инфекционная больница, которая и взяла на себя основное бремя борьбы с заразой.

Пандемия коронавируса внесла значительные коррективы не только в работу медиков, но и в целом в систему здравоохранения региона. Как минимум произошла заметная ротация кадров.

Губернатор Михаил Ведерников призвал сделать из новой инфекционной больницы образцовое лечебное учреждение, вслед за которым будут подтягиваться и остальные. По мнению наших экспертов, после такого заявления модернизация работы Псковской горбольницы напрашивается сама собой. Пока однозначных подтверждений тому нет. 2 марта глава региона побывал в горбольнице. Председатель комитета по здравоохранению Марина Гаращенко заявила, что функционал учреждения будет расширен. Планируется к открытию еще одно реабилитационное отделение, которое будет развернуто в том числе и для пациентов после перенесенной коронавирусной инфекции.

«Работа региональных властей с системой здравоохранения за последний год, конечно, внушает оптимизм. Хочется верить, что расширение направлений медпомощи в горбольнице будет всё же подкреплено кадрами и дальнейшим обновлением медицинского оборудования, иначе мы можем столкнуться с размазыванием имеющихся ресурсов по этим новым направлениям», - выразил скепсис один из наших экспертов.

3 место. Главная тройка списка «Единой России» на выборы в ПОС: предварительно Ведерников, Турчак, Котов

В феврале в интервью Псковскому агентству информации сперва председатель областного Собрания Александр Котов, а затем депутат Госдумы, секретарь регионального отделения «Единой России» Александр Козловский подтвердили, что список кандидатов в депутаты Псковского областного Собрания возглавит губернатор Михаил Ведерников.

Главное основание для этого: у Ведерникова самый высокий из региональных политиков рейтинг доверия и самый невысокий антирейтинг.

Говоря о первой тройке списка, пока только предварительно, окончательно, де-юре, решение будет принято в июне, Александр Козловский сообщил, что локомотивами списка станут также сенатор от региона, секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак и спикер Собрания Александр Котов.

Большинство экспертов ПАИ отметили, что, пожалуй, впервые единороссы так рано опубличили тройку лидеров списка: обычно тройка до последнего момента оставалась предметом обсуждения исключительно в кулуарах, а не становилась предметом довольно прямых заявлений региональных лидеров партии.

Однако в неменьшей степени интересно, кто станет четвертым и пятым номерами в списке. Фамилии называются самые разные: от руководителей муниципалитетов области до представителей новой генерации имен, многие из которых стали публично известны только в прошлом году.

Формирование списка ведущей политической партии — предмет для гипотез, догадок, инсинуаций и передергиваний. Так что до самого момента его оглашения нам предстоит наслаждаться этакой войной престолов регионального масштаба.

2 место. Оттепель вскрыла недостатки уборки улиц Пскова

«Ну чище! Ну ведь чище же стали убирать!» В этом жителей Пскова всю зиму старательно, с переменным успехом, пытались убедить собственные глаза. Белый и чистый снег эффективно маскировал неприглядности, пока не превращался в жижу и кашу.

Оттепель последних дней зимы показала, что в деле уборки города с годами меняется не так много. Снег с дорог все так же выгребается на обочину и газоны, где понемногу тает под солнцем. С гололедом — как повезет, какой дворник и управляйка попадутся. Многим не везло: в феврале с ушибами и переломами в травмпункт областной больницы обратились несколько сотен псковичей.

Грязь, песок, жижа — вероятно, это атрибуты какой-нибудь заброшенной деревни, но не города, который позиционирует себя как оплот туризма на Северо-Западе России.

Что мы видим в итоге? По старой, но не доброй традиции глава региона вызывает на ковер ответственных за уборку города и пропесочивает их. Сроку на приведение города в порядок дана неделя. Пока можем сказать, что лучшие уборщики Пскова — солнце и дождь. Подсушит и смоет.

1 место. Рабочий визит премьер-министра Михаила Мишустина в Псковскую область

Михаил Мишустин в статусе председателя правительства России в Псков приехал в первый раз. Учитывая, что значительная часть финансирования реализуемых в регионе программ зависит от эффективного взаимодействия с кабинетом министров, визит имел крайне важное, стратегическое значение. В конце концов, для региональных властей во главе с Михаилом Ведерниковым это был своего рода экзамен.

«Губернатор экзамен сдал. Это было понятно на закрытой части встречи премьера с инвесторами. У всех была возможность, прямо скажем, пожаловаться. Однако в итоге оказалось, что вопросов больше к федеральным ведомствам. И тут местные резиденты попали в федеральный тренд», - отметил эксперт ПАИ, знакомый с деталями общения премьера с резидентами псковской особой экономической зоны.

Михаил Ведерников всегда весьма педантично и щепетильно относился к выстраиванию конструктивных отношений в работе с правительством. Как трезвомыслящий и опытный политик и человек, давно работающий в государственных органах власти, он знает, что именно правительство — это основной инвестор и союзник региона в реализации социально-экономических проектов.

Визит Михаила Мишустина лишь укрепил эти отношения. Уверены, что в ближайшие месяцы приезд премьера еще аукнется Псковской области бонусами и преференциями.

ТОП-10

Место Событие Средний балл по оценкам экспертов Рабочий визит премьер-министра Михаила Мишустина в Псковскую область 9,8 Оттепель вскрыла недостатки уборки улиц Пскова 8 Главная тройка списка «Единой России» на выборы в ПОС: предварительно Ведерников, Турчак, Котов 7,8 Ковид-центр в Псковской горбольнице расформирован 7,6 Первое за почти десять лет интервью псковским СМИ Михаила Гавунаса 7,2 Названы сразу два кандидата-справедливоросса на выборы в Госдуму от Псковской области 6 В региональной «Единой России» сменился руководитель исполкома, Карпов ушел 5,8 ЛДПР отказалась от дальнейшей судебной тяжбы по поводу выборов в Себежском районе 5 «Письменный» скандал в «Яблоке»: Шлосберг критиковал Явлинского 4 В «Псковпассажиравтотрансе» новый руководитель — Владимир Ревазов 3,6



