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Пять бутылок виски и коньяк пытался украсть пскович из магазина на улице Юбилейной

В Пскове росгвардейцы задержали гражданина, совершившего кражу из магазина. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

2 марта экипажу вневедомственной охраны поступило сообщение, что в охраняемом объекте – магазине на улице Юбилейной  сработала сигнализация. Прибыв на объект, правоохранители задержали 30-летнего мужчину, который пронес через кассу 5 бутылок виски и бутылку коньяка, при этом не заплатив за них. Общая сумма ущерба составила 4 тысячи 500 рублей.

Для дальнейшего разбирательства подозреваемого передали сотрудникам полиции.

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