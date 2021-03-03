Более 91,1 млн человек в мире вылечились от коронавируса

10:06, 03 марта 2021, ПАИ

По состоянию на утро 3 марта в мире зарегистрировано 115 302 074 случая заражения коронавирусом COVID-19 – такие данные приводятся на сайте Worldometers, где ведётся статистика заболеваний.

Жертвами коронавируса стали 2 560 647 человек. Количество выздоровевших – 91 127 380.

Наибольшее количество случаев заражений зарегистрировано в США – 29 370 705. В этой стране от коронавируса умерло 529 214 человек, выздоровело – 19 905 322.

Россия по абсолютному количеству заражённых находится на четвёртом месте. Здесь коронавирусом заболело 4 268 215 человек, 3 838 040 пациентов выздоровело, 86 896 – умерло. В Псковской области зарегистрировано 32 276 случаев заражения коронавирусом, 21 218 человек выздоровело, 171 пациент умер.