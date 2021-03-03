В Госдуму внесли законопроект о перерасчёте пенсий

16:55, 03 марта 2021, ПАИ

Законопроект о снятии ограничений на перерасчёт пенсий для работающих пенсионеров внесли в Госдуму РФ депутаты от ЛДПР, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу думского комитета по труду и социальной политике Ярослава Нилова.

Ярослав Нилов напомнил, что с 1 января 2015 года вступил в силу закон «О страховых пенсиях». Согласно ему, перерасчёт страховой пенсии и доли страховой пенсии по старости даёт увеличение размера страховой пенсии максимум на три балла за год. При этом для пенсионеров, которые формируют пенсионные накопления, – на 1,875 балла за год.

«С учетом действующих норм размер страховой пенсии и доли страховой пенсии по старости у работающих пенсионеров с 1 августа 2021 года увеличится максимум на 296 рублей 58 копеек. При этом тариф страховых взносов, уплачиваемых работодателями за работающих застрахованных лиц, одинаков как для работающих пенсионеров, так и для застрахованных лиц, не являющихся пенсионерами», – говорится в пояснительной записке к документу.

Политик заявил, что таким образом действующее законодательство содержит механизм двойного ограничения размера страховой пенсии. Законопроект предлагает осуществлять перерасчёт страховой пенсии и доли страховой пенсии по старости с учётом максимального значения индивидуального пенсионного коэффициента.