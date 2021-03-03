За неуважение к суду в Пскове будут судить мошенника из Белоруссии

10:41, 03 марта 2021, ПАИ

За неуважение к суду в Пскове будут судить мошенника из Белоруссии, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе СУ СК России по Псковской области.

3 ноября 2020 года 38-летний житель Белоруссии в качестве обвиняемого находился в зале Псковского городского суда. В отношении него рассматривалось уголовное дело о мошенничестве с использованием электронных средств платежа. В присутствии участников судебного процесса он оскорбил сотрудника городской прокуратуры, проявив тем самым неуважение к суду.

Изучение личности данного лица показало, что он привлекался к уголовной ответственности за мошенничество и неуважение к суду, выразившееся в оскорблении своего адвоката и следователя, а также совершение хищений в Москве.

Следствие собрало достаточную доказательственную базу, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения.