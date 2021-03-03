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Михаил Ведерников: Любая серьёзная вспышка заставит нас сделать шаг назад

Любая вспышка коронавируса заставит нас сделать шаг назад, рассказал губернатор Михаил Ведерников во время заседания оперативного штаба по борьбе с коронавирусом 3 марта, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Глава региона отметил, что с конца января в Псковской области стабильно на высоком уровне держалась доля свободного коечного фонда.

«Возобновление плановой медицинской помощи для людей сейчас имеет крайне важное значение, – подчеркнул Ведерников. – За год борьбы с коронавирусом сформировался очень высокий запрос на штатные медуслуги».

Губернатор добавил, что нужно принимать во внимание, что персонал больниц вымотан от работы в экстремальных условиях противодействия угрозе пандемии.

«Вместе с тем возвращение ковид-центра к штатной работе снизило размер коронавирусного коечного фонда», – считает Михаил Ведерников, добавив, что оставшийся запас у Псковской областной инфекционной больницы крайне незначителен и любая серьёзная вспышка заставит нас сделать шаг назад.

Михаил Ведерников отметил необходимость двигаться в сторону постепенного снижения нагрузки на систему здравоохранения, чтобы плановая медицинская помощь оказывалась в полном объеме. 

«Иначе нам снова придётся вводить дополнительные площади для борьбы с ковидом в других медучреждениях. А это замкнутый круг», – отметил глава региона.

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