Ведерников: Псковская область – один из немногих регионов, где снято большинство ключевых санитарных ограничений

13:25, 03 марта 2021, ПАИ

Псковская область – один из немногих регионов, где снято большинство ключевых санитарных ограничений. Об этом заявил губернатор Михаил Ведерников во время заседания оперативного штаба 3 марта, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Губернатор подчеркнул, что каждый шаг в этом направлении региональные власти делают взвешенно, выверяя баланс между сохранением здоровья населения и экономики региона.

«Сейчас мы видим, что действующая версия противовирусного указа отвечает вызовам сложившейся эпидситуации. Существенных изменений не требуется. Вместе с тем есть необходимость в доработке отдельных ограничений в соответствии с обращениями жителей», – отметил Михаил Ведерников.