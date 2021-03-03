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Общество

Возможность проведения Масленицы рассмотрят в Псковской области

В Псковской области рассмотрят возможность проведения Масленицы. Об этом рассказал губернатор Михаил Ведерников во время заседания оперативного штаба по борьбе с коронавирусом 3 марта, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

«Это один из наиболее любимых и широко отмечаемых праздников, поэтому предлагаю рассмотреть этот вопрос подробнее», - отметил глава региона, добавив, что полного запрета можно избежать.

Губернатор отметил, что о праздничных концертах и других массовых мероприятиях речи быть не может, но отдельные ярмарочные элементы допустимы.

«Подобную практику мы успешно отработали на новогодние праздники», - подчеркнул Михаил Ведерников, добавив, что следует рассмотреть возможность проведения Масленицы в строгом соответствии с рекомендациями и по согласованию с Роспотребнадзором.

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