Возможность проведения Масленицы рассмотрят в Псковской области

13:30, 03 марта 2021, ПАИ

В Псковской области рассмотрят возможность проведения Масленицы. Об этом рассказал губернатор Михаил Ведерников во время заседания оперативного штаба по борьбе с коронавирусом 3 марта, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

«Это один из наиболее любимых и широко отмечаемых праздников, поэтому предлагаю рассмотреть этот вопрос подробнее», - отметил глава региона, добавив, что полного запрета можно избежать.

Губернатор отметил, что о праздничных концертах и других массовых мероприятиях речи быть не может, но отдельные ярмарочные элементы допустимы.

«Подобную практику мы успешно отработали на новогодние праздники», - подчеркнул Михаил Ведерников, добавив, что следует рассмотреть возможность проведения Масленицы в строгом соответствии с рекомендациями и по согласованию с Роспотребнадзором.