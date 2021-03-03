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Общество

За убийство женщины, поджог и кражи пскович отправится в тюрьму на 22 года

В Пскове местного жителя приговорили к 22 годам колонии за кражи, убийство и поджог квартиры. Об этом в Telegram пишет объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Псковской области.

4 декабря в Пскове мужчина проник в квартиру в доме на улице Владимирской и украл кошелек с деньгами. Далее 19 декабря он снова украл в этой же квартире деньги, в этот же день обвиняемый в нетрезвом виде опять решил проникнуть в квартиру, но там его встретила хозяйка. Мужчина убил ее и поджег жилище. После этого он скрылся с похищенными деньгами.

Псковский областной суд признал псковича виновным в совершении указанных преступлений и назначил наказание в виде лишения свободы на срок 22 года с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы сроком на 1 год 6 месяцев.

Приговор не вступил в законную силу.

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