Нестерук: В Псковской области пока рано полностью снимать ограничения по COVID-19

13:56, 03 марта 2021, ПАИ

Из-за нестабильной эпидемиологической ситуации по коронавирусу в Эстонии и Латвии, где не наблюдается заметного снижения количества инфицированных, в Псковской области несвоевременно в такой ситуации дальнейшее снятие ограничений, считает главный санитарный врач региона Александр Нестерук. Об этом он заявил на оперативном штабе 3 марта.

По его словам, по последним данным, в Эстонии в последние восемь дней уровень заболеваемости превышает 1 тысячу случаев в день, накануне было зарегистрировано 1 тысяча 111, а 27 февраля – 1 569 случаев, это 1,5 раза больше, чем было в Псковской области в самые неблагополучные дни декабря.

«Это очень тревожный факт, потому что это государство расположено в непосредственной близости от нас. В Латвии заболеваемость, например, вчера была почти в 2 раза больше за сутки, чем у нас», - сказал Нестерук.

При этом он не исключает, что допустимо корректировать ряд ограничений, в частности посещение подростками до 17 лет торговых центров.

«Возможно ухудшение эпидемической ситуации, в случае более широкого, пока у нас в стране регистрируются единичные случаи, вовлечения в эпидемический процесс более контагиозных штаммов возбудителей, в частности «английского». Следует иметь в виду, что в ближайшие месяц-полтора начнётся приток населения в область из соседних регионов, что также может усугубить эпидемическую ситуацию», - заключил Нестерук.