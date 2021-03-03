Названы четыре изменения кожи, указывающие на COVID-19

18:20, 03 марта 2021, ПАИ

Четыре изменения кожи, которые указывают на заражение коронавирусом, назвали медики, сообщается в исследовании National Library of Medicine.

Результаты исследования показали, что для 17 % пациентов с коронавирусом самым первым симптомом является именно сыпь. Для 21 % инфицированных этот признак был и вовсе единственным.

Исследования показали, что для коронавирусной инфекции характерно четыре типа сыпи.

Первый – тип деформаций, поражающих в основном пальцы ног и подошвы ног. Часто его называют «ковидные пальцы». Уже через одну-две недели первоначальные очаги поражения становятся практически бесцветными, отёчность уменьшается, а потом они рассасываются самостоятельно.

Второй тип – макулопапулёзная сыпь, свидетельствующая о заражении коронавирусом, причём она появляется у 47 % пациентов. Такая сыпь чаще всего наблюдается у пациентов с тяжёлой формой вируса

Крапивница – ещё один тип изменений кожи при коронавирусе. Эта сыпь вызывает распад клеток, при этом происходит резкое выделение гистамина через иммунную систему организма.

И последний тип – везикулярные поражения кожи. Визуально они похожи на ветряную оспу и представляют собой прозрачные, заполненные жидкостью мешочки, формирующиеся под кожей. Они часто появляются у пациентов с лёгкой формой заболевания примерно через две недели после первоначального заражения.