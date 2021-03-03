0
15:10
Болезненный «развод» с Псковским драмтеатром – ПАИ-live с директором Театрально-концертной дирекции Ольгой Тимофеевой
20:36
В Локне прошёл концерт, посвящённый освобождению района от немецко-фашистских захватчиков
15:56
Айнур ищет прадеда
17:20
В Псковском театре драмы прошёл первый спектакль для слабовидящих
11:21
Индейцы, ковбои и негры из ГДР: выставка солдатиков открылась в Псковском театре кукол
19:07
Псковский драмтеатр провёл первый спектакль для слабовидящих зрителей
19:29
Псковский драмтеатр сообщил об изменениях в мартовской афише
Еще новости
Культура

Фестиваль детского творчества «Мы из будущего» стартовал в Псковской области

В Псковской области стартовал областной фестиваль детского творчества «Мы из будущего». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

Фестиваль проводит Псковский областной центр народного творчества в рамках регионального проекта «Творческие люди». В 2021 году фестиваль посвящен Десятилетию детства.

В фестивале-конкурсе примут участие лучшие коллективы, исполнители, победители районных смотров-конкурсов по всем жанрам самодеятельного творчества: народная, академическая, эстрадная, авторская песня, исполнительство на музыкальных инструментах, хореография, цирковой и оригинальный жанр. Возраст конкурсантов — от 5 до 16 лет. Фестиваль пройдет в три этапа: отборочные туры (зональные смотры), которые начнутся 13 марта в Пушкинских Горах, подведение итогов конкурсных прослушиваний и заключительный этап — награждение победителей фестиваля и итоговый концерт в Пскове.

Проект по выявлению и поддержке талантливых детей, проживающих в сельской местности, «Мы из будущего» реализуется с 1994 года. Это прекрасная возможность для талантливых детей из самых отдаленных уголков области показать себя, самореализоваться и наравне со своими сверстниками из более крупных городов полноценно развиваться и открывать для себя новые горизонты. Помимо прочего, юные артисты получают рекомендации для участия во всероссийских и международных фестивалях.

Многие участники, прошедшие школу областного фестиваля, достигли высоких успехов, приняли участие во всероссийских и международных конкурсах, окончили профильные учебные заведения в Москве и Санкт-Петербурге.

«Мы из будущего» — фестиваль, который содействует детям псковской провинции в получении дополнительного образования наравне со своими сверстниками, способствует творческому общению, позволяет не только детям, но и преподавателям, руководителям коллективов получить методическую помощь высококвалифицированных специалистов по всем жанрам и видам художественного самодеятельного творчества.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Следует ли убирать за своими питомцами во время прогулки?
Проголосовать >>>

Болезненный «развод» с Псковским драмтеатром – ПАИ-live с директором Театрально-концертной дирекции Ольгой Тимофеевой
03 марта 2021
Болезненный «развод» с Псковским драмтеатром – ПАИ-live с директором Театрально-концертной дирекции Ольгой Тимофеевой
В Локне прошёл концерт, посвящённый освобождению района от немецко-фашистских захватчиков
02 марта 2021
В Локне прошёл концерт, посвящённый освобождению района от немецко-фашистских захватчиков
В Псковском театре драмы прошёл первый спектакль для слабовидящих
01 марта 2021
В Псковском театре драмы прошёл первый спектакль для слабовидящих
Индейцы, ковбои и негры из ГДР: выставка солдатиков открылась в Псковском театре кукол
01 марта 2021
Индейцы, ковбои и негры из ГДР: выставка солдатиков открылась в Псковском театре кукол
Псковский драмтеатр провёл первый спектакль для слабовидящих зрителей
28 февраля 2021
Псковский драмтеатр провёл первый спектакль для слабовидящих зрителей
Псковский драмтеатр сообщил об изменениях в мартовской афише
27 февраля 2021
Псковский драмтеатр сообщил об изменениях в мартовской афише
Кот митрополита Тихона Владыка набрал 10 000 подписчиков
27 февраля 2021
Кот митрополита Тихона Владыка набрал 10 000 подписчиков
Александр Невский или Феликс Дзержинский? Собянин остановил голосование по поводу памятника на Лубянке
26 февраля 2021
Александр Невский или Феликс Дзержинский? Собянин остановил голосование по поводу памятника на Лубянке

Идет загрузка...