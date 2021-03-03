Фестиваль детского творчества «Мы из будущего» стартовал в Псковской области

15:01, 03 марта 2021, ПАИ

В Псковской области стартовал областной фестиваль детского творчества «Мы из будущего». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

Фестиваль проводит Псковский областной центр народного творчества в рамках регионального проекта «Творческие люди». В 2021 году фестиваль посвящен Десятилетию детства.

В фестивале-конкурсе примут участие лучшие коллективы, исполнители, победители районных смотров-конкурсов по всем жанрам самодеятельного творчества: народная, академическая, эстрадная, авторская песня, исполнительство на музыкальных инструментах, хореография, цирковой и оригинальный жанр. Возраст конкурсантов — от 5 до 16 лет. Фестиваль пройдет в три этапа: отборочные туры (зональные смотры), которые начнутся 13 марта в Пушкинских Горах, подведение итогов конкурсных прослушиваний и заключительный этап — награждение победителей фестиваля и итоговый концерт в Пскове.

Проект по выявлению и поддержке талантливых детей, проживающих в сельской местности, «Мы из будущего» реализуется с 1994 года. Это прекрасная возможность для талантливых детей из самых отдаленных уголков области показать себя, самореализоваться и наравне со своими сверстниками из более крупных городов полноценно развиваться и открывать для себя новые горизонты. Помимо прочего, юные артисты получают рекомендации для участия во всероссийских и международных фестивалях.

Многие участники, прошедшие школу областного фестиваля, достигли высоких успехов, приняли участие во всероссийских и международных конкурсах, окончили профильные учебные заведения в Москве и Санкт-Петербурге.

«Мы из будущего» — фестиваль, который содействует детям псковской провинции в получении дополнительного образования наравне со своими сверстниками, способствует творческому общению, позволяет не только детям, но и преподавателям, руководителям коллективов получить методическую помощь высококвалифицированных специалистов по всем жанрам и видам художественного самодеятельного творчества.