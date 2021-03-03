Администрация Гдовского района разбирается с вопросом захоронения одинокой жительницы района

15:31, 03 марта 2021, ПАИ

Администрация Гдовского района разбирается с вопросом захоронения одинокой жительницы муниципалитета, сообщили Псковскому агентству информации в администрации района.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что в морге Гдовской районной больницы более двух месяцев находится труп одинокой женщины из деревни Ремда Самолвовской волости. Ее якобы не могут захоронить из-за бюрократических проволочек.

В муниципалитете отметили, что умершая женщина, у которой нет родственников, будет похоронена за счет государства.