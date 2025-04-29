Первые две лапароскопические операции провели в Дедовичской районной больнице

19:32, 29 апреля 2025, ПАИ

Две лапароскопические операции по удалению желчного пузыря провели медики в Дедовичской районной больницы сегодня, 29 апреля. Об этом пишет районная газета «Коммуна».

Специалисты отметили, что операции прошли успешно. Через несколько дней пациенты будут выписаны.

Проведение таких операций стало возможным благодаря новой лапароскопической стойке, приобретённой в рамках нацпроекта «Здравоохранение».

Оперировал заведующий отделением общей хирургии Псковской областной клинической больницы, главный внештатный хирург региона Денис Фёдоров, ассистировали дедовичский хирург Василий Шевелюшкин, анестезиолог областной больницы Александр Андреев.

В ходе операции медики использовали лапароскопическую стойку. У пациентов была желчекаменная болезнь. У одного она хроническая, а второго оперировали с острой болью. Обе операции проведены под контролем опытных коллег. «Ранее врач-хирург, анестезиолог, операционная медсестра приезжали к нам в областную больницу на обучение. Теперь в Дедовичах есть все условия для проведения малоинвазивных операций. До этого момента жителям Дедовичского района аналогичные операции делали в областной больнице», – рассказал заведующий хирургическим отделением областной больницы Денис Фёдоров.

Ранее данный вид помощи в медицинской организации не оказывался – теперь для проведения операций есть и оборудование, и обученный персонал. «Спасибо коллегам из Псковской областной клинической больницы за методическую и практическую поддержку. Далее будем проводить подобные операции самостоятельно», – отметила главный врач Наталья Шереметьева.

Ранее сообщалось, что пять женских консультаций в Псковской области оснастят по нацпроекту.