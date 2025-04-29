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Общество

Первые две лапароскопические операции провели в Дедовичской районной больнице

Две лапароскопические операции по удалению желчного пузыря провели медики в Дедовичской районной больницы сегодня, 29 апреля. Об этом пишет районная газета «Коммуна».

Фото здесь и далее: газета «Коммуна»

Специалисты отметили, что операции прошли успешно. Через несколько дней пациенты будут выписаны.

Проведение таких операций стало возможным благодаря новой лапароскопической стойке, приобретённой в рамках нацпроекта «Здравоохранение».

Оперировал заведующий отделением общей хирургии Псковской областной клинической больницы, главный внештатный хирург региона Денис Фёдоров, ассистировали дедовичский хирург Василий Шевелюшкин, анестезиолог областной больницы Александр Андреев.

В ходе операции медики использовали лапароскопическую стойку. У пациентов была желчекаменная болезнь. У одного она хроническая, а второго оперировали с острой болью. Обе операции проведены под контролем опытных коллег. «Ранее врач-хирург, анестезиолог, операционная медсестра приезжали к нам в областную больницу на обучение. Теперь в Дедовичах есть все условия для проведения малоинвазивных операций. До этого момента жителям Дедовичского района аналогичные операции делали в областной больнице», – рассказал заведующий хирургическим отделением областной больницы Денис Фёдоров.

Ранее данный вид помощи в медицинской организации не оказывался – теперь для проведения операций есть и оборудование, и обученный персонал. «Спасибо коллегам из Псковской областной клинической больницы за методическую и практическую поддержку. Далее будем проводить подобные операции самостоятельно», – отметила главный врач Наталья Шереметьева.

Ранее сообщалось, что пять женских консультаций в Псковской области оснастят по нацпроекту.

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