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Общество

Псковские полицейские обеспечили безопасность гостей на мероприятии в Идрице

Псковские полицейские обеспечили безопасность гостей на церемонии возложения гирлянды воинской славы и цветов к памятнику «Знамя Победы» вблизи поселка Идрица Себежского района, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фото: УМВД России по Псковской области

Напомним, мероприятие приурочено ко Дню Знамени Победы. Монумент был создан в честь воинов 150-й идрицко-берлинской ордена Кутузова стрелковой дивизии, которые освободили поселок Идрица и водрузили Знамя Победы над Рейхстагом.

В торжественной церемонии участвовали губернатор Псковской области Михаил Ведерников, председатель Витебского областного исполнительного комитета Александр Субботин, а также представители власти региона и района, местные жители.

В возложении цветов к подножию памятника «Знамени Победы» приняли участие руководители силовых структур региона. Среди них – начальник УМВД России по Псковской области генерал-майор полиции Алексей Овсянников.

Мероприятие для гостей прошло без нарушений общественного порядка.


В этом году в небе над памятником в парадном строю своё мастерство продемонстрировала авиационная группа высшего пилотажа Военно-воздушных сил России «Русские витязи».

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