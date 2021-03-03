Молодые псковичи стали чаще страдать тугоухостью

17:43, 03 марта 2021, ПАИ

Молодые псковичи стали чаще страдать тугоухостью. Об этом рассказала отоларинголог, врач-сурдолог Псковской областной клинической больницы Любовь Гусева в эфире проекта ПАИ-live 3 марта.

«Тугоухость помолодела. Раньше это касалось только пожилых людей, которые были связаны с вредным производством», – отметила Любовь Гусева.

Врач рассказала, что чаще всего ухудшением слуха страдали работники заводов, лётчики и водители.

«Процент тугоухости стал больше, чем 20-30 лет назад, когда жизнь была более спокойная и тихая, – подчеркнула Гусева. – В основном люди до 40-50 лет были с нормальным слухом».

Часто причинами такого заболевания бывают перенесённый пациентом туберкулёз, менингит, пневмонии. Приём большой дозы антибиотиков и сильнодействующие лекарства также могут давать осложнения на слух, добавила специалист.