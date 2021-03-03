Николай Романов: В Пскове один из самых высоких показателей индекса сельхозпродкукции по России

15:38, 03 марта 2021, ПАИ

«В Пскове один из самых высоких показателей индекса продукции по России, он увеличился на 9 %. Самый высокий уровень индекса и по Северо- Западу, у них уровень 3%», - заявил председатель комитета по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору Псковской области Николай Романов на пресс-конференции 3 марта, передает корреспондент Псковского агентства информации.

По словам Романова, уровень озимых посевов увеличился на 60%, Псковская область почти «приросла» к уровню позапрошлого года».

«Если все погодные условия будут хотя бы как в прошлом году, то мы ожидаем получить 160 тысяч рублей, а в том году было 154 тысячи. Так как подорожало зерно, ожидается хорошая прибыль, так что можно заработать не только на животноводстве», - сказал Николай Романов.

Кроме того, он отметил, что Псковская область сотрудничает с предприятием «Содружество» в Калининграде, которое закупает большое количество зерна из региона и продает в Германию.